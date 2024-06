In Karlsruhe sind zwei AfD-Stadträte von Vermummten angegriffen worden. Häufen sich Angriffe auf Politiker?

Die beiden AfD-Stadträte sind nach einer Demo am Samstag mit anderen Leuten in ein Café in der Karlsruher Innenstadt gegangen. Dort wurde die Gruppe von mehreren Unbekannten angegriffen - nach Angaben der AfD mit einem Baseballschläger. Die Polizei sprach bisher nur von einem Stock.

Drei Menschen - darunter die beiden AfD-Politiker - wurden leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher der deutschen Presseagentur. Laut Polizeimeldung wurden fünf Leute festgenommen. Weitere mutmaßliche Täter seien geflüchtet. Die AfD sagt, dass Linksradikale für den Angriff verantwortlich seien. Ob das stimmt, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.

Immer mehr Angriffe auf Politiker?

Vor der Kommunal- und Europawahl wurden Politiker häufiger attackiert:

Ebenfalls am Samstag war in Dresden ein Landtagsabgeordneter der AfD geschlagen worden.

Zuvor ging ein Plakat-Abreißer auf einen AfD-Politiker in Mannheim los.

In Schleswig-Holstein wurden bei einer Veranstaltung der SPD am Freitag Feuerwerkskörper in die Menge geworfen.

In Thüringen wurde ein Linken-Politiker in einem Supermarkt angegriffen.

Anfang Mai gab es einen Angriff auf die Ex-Ministerin Franziska Giffey von der SPD.

Auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat das Problem im Blick - und will was dagegen tun: