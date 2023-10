Wegen der Flut im Ahrtal im Jahr 2021 wird immer noch ermittelt. Jetzt gibt es Details zu einem neuen Gutachten.

Darin steht, dass der Kreis Ahrweiler kein "ausreichend entwickeltes Einsatzführungskonzept" hatte. Deshalb hätte die Einsatzleitung am 14. und 15. Juli 2021 nicht angemessen reagieren können. Aber: In dem Gutachten steht auch, dass man nicht sagen kann, was passiert wäre, wenn die Einsatzleitung besser vorbereitet gewesen wäre.

Staatsanwaltschaft: Einsatzleitung hatte zu wenig Personal

Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft mehr Details zum Gutachten bekannt gegeben. Die technische Einsatzleitung hatte demnach zu wenig Personal. Außerdem waren die Mitarbeitenden laut Gutachten nicht ausreichend aus- und weitergebildet worden. Das führte dann zu permanenter Überlastung und auch dazu, dass die Lage im Voraus nicht so gut eingeschätzt werden konnte.

Nach Flutkatastrophe im Ahrtal: Warum gibt es das Gutachten?

Das Gutachten wurde von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben. Es geht dabei unter anderem um die Frage, ob mit einem besserer Katastrophenschutz Menschenleben hätten gerettet werden können.

Achtung: Das folgende Video enthält Aufnahmen von Menschen, die um ihr Überleben kämpfen. Die Bilder könnten als verstörend empfunden werden.

Knochen bei Müllsammlaktion an Ahr gefunden

So laufen die Ermittlungen wegen Ahrtalflut

Seit August 2021 wird gegen Jürgen Pföhler, den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, und ein anderes Mitglied der Einsatzleitung ermittelt. Es wurden mehr als 200 Zeugen befragt, Notrufe angehört und Videos aus der Flutnacht ausgewertet. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt prüfen, ob die Ermittlungen abgeschlossen werden können. Erst dann ist klar, ob es eine Klage gegen die beiden Beschuldigten gibt oder nicht.

Bei der Flut im Ahrtal kamen 135 Menschen ums Leben. Tausende Häuser und ein großer Teil der Infrastruktur im Ahrtal wurden zerstört.