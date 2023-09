Im Ahrtal leiden noch viele Menschen unter ihren Erlebnisse in der Flutnacht. Für sie gibt es jetzt ein neues Angebot.

In einer Selbsthilfegruppe sollen die Menschen die Möglichkeit haben, ihre Erinnerungen zu verarbeiten. Am Abend will sich die Gruppe zum ersten Mal im Mehrgenerationenhaus in Bad Neuenahr treffen. Ab 19 Uhr können alle Interessierten dorthin kommen.

Viele brauchen noch psychologische Hilfe

Einen Namen hat die Gruppe schon: "KISS Ahr" - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe. Ziel ist es, die Menschen zu unterstützen, die sich durch die Folgen der Flutkatastrophe von 2021 psychisch belastet fühlen. Psychotherapeuten im Ahrtal sagen, dass auch zwei Jahre nach der Flut der Bedarf an Hilfsangeboten immer noch groß ist.

Wenn eine Selbsthilfegruppe nicht dein Ding ist, findest du auch woanders Hilfe:

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

Damit so eine Flutkatastrophe nicht noch mal passiert, wird einiges getan: