Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal haben viele Menschen den Betroffenen geholfen. Jetzt wollen sie ihr Wissen teilen.

Dafür haben die Mitglieder des sogenannten Helfer-Stabs aus dem Ahrtal ein Projekt gestartet. Mit Videos erklären sie Dinge, die bei einer Katastrophe wie dem Hochwasser im Ahrtal vor zweieinhalb Jahren wichtig sind. In dem "Helfer Guide" geht es zum Beispiel um Fragen wie:

Was muss man wissen, wenn man vor Ort helfen will?

Was ist bei der Anreise in ein überschwemmtes Gebiet zu beachten?

Wie geht man mit dem Erlebten um, wenn man wieder zu Hause ist?

Die Organisation wird die Videos unter anderem auf Instagram posten. Das erste Video kannst du dir hier anschauen:

Deshalb gibt es den "Helfer Guide"

Mit den Videos will der Helfer-Stab nach eigenen Angaben vor allem eigene Erfahrungen aus der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 zur Verfügung stellen. Außerdem soll so dafür gesorgt werden, dass in ähnlichen Situationen Fehler vermieden werden.

