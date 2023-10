FC Bayern reagiert auf Mazraouis Post über Palästinenser

Der Bayern-Spieler hatte am Sonntag einen Pro-Palästina-Post veröffentlicht. Jetzt reagiert der FC Bayern.

Was ist passiert? Noussair Mazraoui hatte am Sonntag auf Instagram ein Video geteilt, in dem den Palästinensern der Sieg gewünscht wird. In dem Video sagt eine Stimme im Stil eines Gebets: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen."

Der Post machte ganz schön Welle im Internet. Am Sonntagabend äußerte sich der FC Bayern-Spieler dann erneut:

Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde.

Was sagt der FC Bayern?

Der Fußballclub hat am Montag dann gesagt, dass man mit Mazraoui schon Kontakt aufgenommen hat. Sobald der marokkanische Nationalspieler von seiner Länderspielreise zurück ist, wollen die FCB-Chefs sich mit dem Verteidiger unterhalten. Ob es eine Strafe gibt, ist offen.

