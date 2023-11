Darum hat deine Apotheke heute zu

In mehreren Bundesländern streiken die Apotheker. Notdienst-Apotheken bleiben aber offen.

Die Apotheker kritisieren mit ihrem Streik die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Das belastet die Apotheken:

Fehlendes Personal

knappe Medikamente

gestiegene Kosten

In diesen Bundesländern streiken Apotheker

Rheinland-Pfalz

Saarland

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Wenn du dringend ein Medikament brauchst, dann kannst du zu einer Notdienst-Apotheke gehen.

Protesttag der Apotheken 14.11.2023 Drei Viertel der Apotheken bleiben geschlossen Dauer 0:38 min Der Apothekerverband Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass mindestens drei Viertel aller Apotheken heute den ganzen Tag zu sein werden.

Die Apothekerverbände in Rheinland-Pfalz und Saarland sagen, es werde wegen des wirtschaftlichen Drucks immer schwieriger, dass alle Menschen Apotheken in ihrer Nähe haben können. Die Apothekenzahl sei inzwischen auf einem historischen Tiefstand. Zuletzt gab es am 14. Juni einen Protesttag der Apotheken.

Apotheken werden digitaler: