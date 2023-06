mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Am Streik beteiligen sich Apotheken in ganz Deutschland. Wie du in dringenden Fällen an Medis kommst, steht hier.

Zu dem Streik am Mittwoch haben die Apothekerverbände in ganz Deutschland aufgerufen. Ob die Apotheke in deiner Nähe offen hat, kannst du telefonisch oder im Internet auf der jeweiligen Homepage checken. Eine Umfrage der Gesundheitsplattform gesund.de unter über 600 Apotheken zeigt aber, dass 95 Prozent der befragten Inhaber und Inhaberinnen morgen nicht öffnen wollen. Streik in Apotheken: Was sind die Gründe? Die Verbände werfen der Regierung vor, dass sie sich nicht genug um die öffentlichen Apotheken kümmert und die Branche links liegen lässt. Immer mehr Apotheken müssten wegen zu wenig Personal und zu viel Bürokratie schließen. Ein weiteres Problem: Einige Medikamente, darunter Antibiotika für Kids und Jugendliche, sind nicht erhältlich, weil es krasse Lieferprobleme gibt. Apotheker müssen dann alternative Mittel suchen - das kostet deutlich mehr Zeit. Btw: In der kommenden Woche will der Bundestag über die Lieferengpässe und ein neues Gesetz sprechen. Denn Deutschland ist im Hinblick auf Medikamente von Billiglohnländern abhängig. Apotheken-Streik: Notdienst kann helfen! Wenn du am Mittwoch dringend ein Medikament brauchst, bekommst du das in sogenannten Notdienstapotheken. Welche in deiner Nähe offen hat, kannst du hier checken. Dafür musst du nur deine Postleitzahl eingeben. Aber Achtung: Wegen des Streiks kann es dort zu längeren Wartezeiten kommen. Mehr Kohle musst du in den Notdienstapotheken tagsüber für deine Medis nicht bezahlen, nur nachts wird eine Gebühr fällig. Apotheke Bald kannst du Medis mit dem E-Rezept holen 💊 Zettel adé! Ab Juli brauchst du nur noch deine Versichertenkarte mit zur Apotheke nehmen. 6:00 Uhr Die DASDING Morningshow DASDING