Der Preis geht an einen Act, der im letzten Jahr den Durchbruch feiern konnte. Und das hat Ayliva so was von geschafft.

Ayliva hat beim "NEW MUSIC AWARD 2023" den Preis "Durchstarterin des Jahres" gewonnen. Warum? An ihr bist du dieses Jahr sicherlich nicht vorbei gekommen. Ob auf TikTok, auf den Streamingplattformen oder vielleicht hast du sie sogar live auf einer Bühne gesehen. So erfolgreich war Ayliva: Die Sängerin aus Recklinghausen war mega erfolgreich: zum Beispiel mit einer ausverkauften Tour durch die größten Arenen Deutschlands oder ihrem Debütalbum "Schwarzes Herz", das nicht nur in Deutschland auf die Nummer eins ging. Außerdem hat sie in den Streaming-Charts einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Das ist nur eine kleine Auswahl: Mit insgesamt 15 Songs, die gleichzeitig in den Single-Top100 platziert waren, konnte sie mehr Titel dort platzieren als jede andere Künstlerin vor ihr.

Außerdem hatte sie zwei Nummer 1- Singles: "Sie Weiß" und "Hässlich".

Dank über 40 Millionen Streams in der ersten Woche nach der Album-Veröffentlichung konnte Ayliva auch hier einen neuen Rekord brechen. Ihren "NEW MUSIC AWARD" bekam Ayliva bereits am 06. Dezember in Berlin überreicht. Die Musikerin nahm ihn begeistert entgegen: Das ist so unreal. Meine Mama freut sich jedes Mal, wenn ich im Radio laufe. (...) Und dieser Preis eine Ehre für mich. 2024 war ein sehr anstrengendes Jahr, aber ich glaube, dass harte Arbeit sich wirklich auszahlt. Der NEW MUSIC AWARD ist beste Beweis dafür. Hier gibt's den "NEW MUSIC AWARD" 2023: Die Übergabe wird Teil der gemeinsamen "NEW MUSIC AWARD"-Radioshow, die am 14.12.2023 von 20 bis 22 Uhr zeitgleich bei allen beteiligten Programmen im Radio zu hören sein wird. Außerdem kannst du die Show auch im Live-Stream in der ARD-Mediathek anschauen. Für den Newcomer-Award nominieren die jungen Radioprogramme der ARD und Deutschlandfunk Nova die besten Nachwuchsmusiker und -bands Deutschlands aus ihrer Region. Wie Ayliva reagiert hat, als sie den "NEW MUSIC AWARD" bekommen hat Dauer 0:36 min Wie Ayliva reagiert hat, als sie den "NEW MUSIC AWARD" bekommen hat Kasi ist der "NEW MUSIC AWARD"-Kandidat für DASDING: New Music Award 2023 Kasi – unser DASDING-Kandidat beim New Music Award 2023 MAJAN, Novaa, Rote Mütze Raphi – alle drei haben eins gemeinsam: sie haben für DASDING beim New Music Award abgeräumt! Das machma nochmal – dieses Jahr mit Newcomer Kasi!