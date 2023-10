Kasi – unser DASDING-Kandidat beim New Music Award 2023

MAJAN, Novaa, Rote Mütze Raphi – alle drei haben eins gemeinsam: sie haben für DASDING beim New Music Award abgeräumt! Das machma nochmal – dieses Jahr mit Newcomer Kasi!

Beim New Music Award werden jedes Jahr von allen jungen Radioprogrammen der ARD und Deutschlandfunk Nova zehn Newcomer*innen an den Start gebracht. In dieser Zeit ist schon der ein oder andere Star gebacken worden. Bestes Beispiel ist Kraftklub. Die Band hat den New Music Award 2010 gewonnen und gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Acts Deutschlands. Mit MAJAN, Novaa und Rote Mütze Raphi hat DASDING in den letzten Jahren gleich drei Gewinner*innen ins Rennen geschickt. Wird Kasi der nächste DASDING-Gewinner beim New Music Award 2023?

Wer ist eigentlich dieser Kasi?

Der Wahlfreiburger Kasi mit Roots in Frankfurt bewegt sich, wie aktuell einige junge Künstler*innen irgendwo zwischen Indie, Rap und Pop. Vor allem klingt seine Musik aber roh, echt und ungekünstelt. Texte je nach Mood, Herz auf der Zunge, Selbstreflexion ohne SchiSchi und billigen Tricks – Kasi ist halt Kasi. Diese gechillte Unbefangenheit in Kombi mit dem unangestrengten aber trotzdem deep wirkenden Soundentwurf von Kasis Produzenten Antonius macht Kasi als Gesamtkonzept zu einer der spannendsten Neuentdeckungen aus Deutschland dieses Jahr.

Kasi – von 0 auf New Music Award in einem halben Jahr!

Wir von DASDING glauben ganz fest an unseren Kasi. Und das nicht allein wegen seiner krassen Meilensteine, die er dieses Jahr erreicht hat. Beeindruckend ist das aber trotzdem! Seit 2023 hat Kasi einen brandneuen Vertrag bei Sony, die ersten Songs knacken locker die Millionen Streams und die erste große Tour steht an. Das geht auch Kasi manchmal etwas zu schnell, wie er uns im Interview erzählt hat.

„Ich weiß noch, ich saß mit meinem Produzenten Antonius da und wir haben uns gefragt: Ey glaubst du so’n Song von uns wird dieses Jahr so 'ne Million Streams knacken? Und wir waren so: ja – könnte sein, wenn’s gut läuft.“

Hier gibt‘s alle Kandidat*innen für den New Music Award 2023

DASDING Kasi 1LIVE Blumengarten DNOVA Luna Morgenstern PULS Damona NJOY BUNT. BREMENNEXT BROSKI 036 & OG 036 YOU-FM Henry and the Waiter FRITZ BERQ UNSERDING Tim Baldus MDR SPUTNIK CARY

