Waldbrände, Käferbefall, Baumsterben - lange Trockenheit setzt dem Wald heftig zu. Deshalb waren die letzten Wochen top!

Denn es war überdurchschnittlich feucht. Darüber sind Waldbesitzer in Baden-Württemberg richtig happy und schauen zuversichtlich auf das Jahr. Jerg Hilt von der baden-württembergischen Forstkammer sagt, dass die Wälder im Südwesten jetzt gut mit Wasser versorgt sind. Das ist wichtig, weil durch die Trockenheit und die heißen Temperaturen der letzten Jahre der Grundwasserspiegel gesunken ist. Dadurch ist die Gefahr für Brände deutlich gestiegen.

Waldbrände bald einfacher beobachten? 🛰️

Warum stressen Trockenheit und Hitze den Wald?

Weil die Bäume dadurch deutlich anfälliger für den Befall von Schädlingen werden. Einer davon ist der Borkenkäfer. Der bohrt sich durch die Rinde in den Baum und legt Larven, die den Baum dann zerstören können. Wegen der Trockenheit der letzten Jahre gebe es noch einen hohen Bestand der Käfer, sagt Hilt.

Nice to know 💡: In Baden-Württemberg gibts rund 1,4 Millionen Hektar Wald. Damit zählt BW zu den waldreichsten Bundesländern in Deutschland.

Hier kannst du dir anschauen, warum der Wald für uns so wichtig ist und was du machen kannst, um ihn zu schützen.