Das DBB-Team hat in der Gruppenphase jedes Spiel gewonnen. Gegen Finnland ist sogar die 100-Punkte-Marke gefallen.

Damit gelang den Deutschen ein Rekord: Noch nie sind die Basketballer mit drei Siegen in eine WM gestartet. Den klaren 101:75-Win gegen Finnland am Dienstag hat auch Ex-Nationalspieler Dirk Nowitzki verfolgt und war richtig happy.

Als Gruppensieger stehen für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert am Freitag und Sonntag in der Zwischenrunde die nächsten zwei Spiele an. Es könnte gegen Georgien und Ex-Europameister Slowenien gehen. Safe ist das aber erst am Mittwoch.

Basketball-WM: Franz Wagner noch verletzt

Bei der WM in Asien ist DBB-Star Franz Wagner im ersten Gruppenspiel umgeknickt. Er hat sich am Knöchel verletzt und ist noch nicht fit. Das Team hofft, dass er am Freitag wieder auf dem Feld stehen kann. Wagner wurde im Spiel gegen Finnland von Isaac Bonga vertreten. Er war neben Dennis Schröder mit 15 Punkten der beste Scorer.

🤫 Isaac Bonga scores 15 PTS to help Germany stay undefeated and earn TCL Player of the Game!#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 I #InspireGreatness pic.twitter.com/BIe0ap0C9u

