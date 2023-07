Nach Beyoncé-Konzert: Polizei schmeißt Aftershowparty 🎉👮

Wer in Frankfurt nach dem krassen Konzert von Beyoncé noch auf Öffis warten musste, hatte Glück - dank der Polizei.

Normalerweise ist die Zeit kurz nach einem riesigen Konzert extrem stressig. Viele Menschen sind gleichzeitig draußen unterwegs - einige wollen weiter feiern, andere einfach nach Hause. Auf den Straßen kommt es zu Staus, in den Öffis wird es eng. Da hatte die Polizei in Frankfurt eine Idee...

Polizei spielt Musik von Beyoncé als Aftershowparty

An der Bahn-Station der Konzert-Location warteten viele Menschen auf die Öffis. Die Polizei in Frankfurt kündigte an: "Wir versuchen euch die Wartezeit mit ein bisschen Musik zu verkürzen." Das ist der Moment, in dem eine Mega-Party ausbricht. Durch ihre Lautsprecher spielen sie Beyoncé-Hits. Die Menge tanzt und singt mit. Extrem nice Aktion! Hier siehst du, wie alle abgehen: