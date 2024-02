SIE ist die erste Schwarze Frau an der Country-Spitze!

Mit "Texas Hold 'Em" hat Beyoncé einen einzigartigen Meilenstein erreicht.

Ist Beyoncé jetzt die Country-Queen? Zumindest ist sie auf Platz 1 der Billboard-Charts in der Kategorie Hot Country. Sie ist die erste Schwarze Frau, die das geschafft hat. Und bislang tatsächlich auch gerade Mal die zweite Frau ever. Vor ihr hat das nur Taylor Swift mit "Love Story" und "All Too Well" geschafft.

Beyoncé bricht Rekorde

Doch das ist nicht alles - Queen B hat mit "Texas Hold 'Em" noch einen Rekord gebrochen: Sie ist die erste Frau, die sowohl an der Spitze der Hot County Songs als auch der Hot R&B/Hip-Hop-Songs steht.