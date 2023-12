Comeback-Vorbereitung?! So sieht das neue Profil-Bild von Bibi aus

Vor einigen Tagen hat die Influencerin ihren Instagram-Account aufgeräumt. Jetzt gibt es noch mehr Veränderungen.

Bibi Claßen hat zum ersten Mal seit der Trennung von Julienco wieder etwas auf ihrem eigenen Account veröffentlicht. Seit Samstag hat sie ein neues Profil-Bild. Darauf trägt sie Brille, lacht und im Hintergrund sieht man das Meer.

Das sagen die Fans zum neuen Foto!

Ihre Fans können das Foto nicht unkommentiert lassen. Unter ihrem letzten Post schreiben viele, wie sie das Bild und auch den offensichtlich neuen Look von Bibi finden.

"Ich liebs, wie happy sie aussieht 🥰"

"Was habt ihr alle mit euren Kommentaren wie 'sie sieht aus wie ein Hippie'. sie ist einfach erwachsener geworden und es steht ihr total"

"Schön zu sehen, wie glücklich du aussiehst ☺️ dein Lächeln ist ansteckend🥰"

"Sie ist einfach so schön, sie braucht kein Make-up, einfach eine Naturschönheit"

Plant Bibi ihr Comeback?!

Neben dem neuen Foto hat Bibi auch noch ihre Bio aktualisiert. Dort steht jetzt:

"Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.“ - Heinz von Förster

Was Bibi mit diesem Spruch sagen will, ist aber unklar. Es gibt Spekulationen, ob sie damit auf ein Statement zur Trennung von Julian anspielen will. Außerdem glauben viele, dass sie mit den Aktualisierungen auf Instagram ihr Comeback vorbereitet. Ein offizielles Statement von Bibi gibt es dazu aber noch nicht.

Aber: Sie ist seit Donnerstag wieder sichtbar auf Instagram aktiv. Die Influencerin hatte Posts gelöscht und ihren Namen auf "Bianca" geändert. Außerdem hat sie einen Beitrag von ihrem Freund Timothy kommentiert.

Was sie geschrieben hat, kannst du dir hier anschauen:

Noch mehr News von Bibi, Julian und Tanja gibts hier: