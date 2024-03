Bienen vs. Zverev und Alcaraz: Flucht vom Tennisplatz 🐝

Beim Tennis-Mastersturnier von Indian Wells waren nach dem Bienenagriff nicht die Spieler, sondern ein Imker der Held.

Aufschlag oder um sich schlagen? Das war auf den ersten Blick in Kalifornien nicht allen direkt klar. Wimbledonsieger Alcaraz bemerkte den Bienenschwarm zuerst und lief in Richtung Kabine, um sich zu schützen. Einen Stich in die Stirn hat er trotzdem noch abbekommen. Olympiasieger Alexander Zverev scheint ohne Stiche davon gekommen zu sein.

Wir werden uns immer an das Match erinnern - wegen der Bienen, nicht wegen des Tennis.

100 Minuten Unterbrechung, Imker rückt an

Der Endboss des Bienenschwarms: ein Imker und sein Staubsauger. Er entfernt die Bienen von Kameras und Handtüchern. Das dauert über anderthalb Stunden. Erst danach kann das Match weitergehen. Die krassen Szenen siehst du hier:

