"Der ganze Court riecht nach Weed": Was geht bei den US Open?!

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev fand das richtig funny. Andere Profis haben den Geruch gar nicht gefeiert.

Bemerkt hatte Zverev den heftigen Weed-Geruch bei seinem Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukovic. Nach seinem Sieg sagte er im Interview auf Englisch: "Oh mein Gott, es ist buchstäblich überall". Ein Problem damit hatte er nicht, eher im Gegenteil. Auf Deutsch ergänzte er, dass das Gras "sehr gut" riecht. Bei den US Open spielte der Hamburger auf dem viertgrößten Platz in New York. Dort passen etwa 2.800 Zuschauer hin.

Court 17 riecht definitiv nach Snoop Doggs Wohnzimmer.

Fyi: Das Tennisturnier US Open in New York ist eins der wichtigsten Turniere des Jahres. Im letzten Jahr hat es Carlos Alcaraz im Alter von 19 Jahren (!) gewonnen.

Weed bei US Open: Diese Stars finden Geruch überhaupt nicht nice

Maria Sakkari, die Halbfinalistin von 2021, fühlte sich gestört und beschwerte sich bei der Schiedsrichterin. Dass sie ihr Spiel verloren hat, hatte laut Sakkari aber nichts mit dem Weed zu tun. Die Griechin glaubt, dass der Geruch aus einem Park neben der Anlage kam. Auch die Deutsche Tamara Korpatsch war not amused. Sie sagte, dass sie durch den Geruch "schlecht Luft" bekommen hat. Trotzdem hat sie ihr Match gewonnen.

Btw: Der Anbau und Konsum von Cannabis ist in New York seit 2021 legal. Es darf überall dort gekifft werden, wo auch das Rauchen erlaubt ist.

