Trauer um tote Zweijährige ist groß

Bei Sigmaringen war ein zweijähriges Mädchen verschwunden. Jetzt gibt es die traurige Gewissheit.

Taucher haben eine Kinderleiche aus einem Fluss in Bingen bei Sigmaringen geborgen. Spürhunde hatten ihre Spur aufgenommen, die zu dem Fluss führte. Es gibt wohl keine Hinweise auf eine Straftat. Der Leichnam soll nun obduziert werden, um die Todesursache zu finden.

Trauer in Hitzkofen

Die Menschen in dem kleinen Heimatort der Eltern Hitzkofen mit 400 Einwohnern seien sehr betroffen, sagte der Bürgermeister von Bingen, Jochen Fetzer. "Ein Kind zu verlieren ist das Schlimmste, was einem passieren kann." Die Eltern werden professionell betreut.

Polizei suchte tagelang im und am Fluss

Die Zweijährige soll laut Polizei am Sonntagabend aus der Wohnung der Eltern in Bingen verschwunden sein. Der Fluss Lauchert fließt ganz in der Nähe und hat aktuell Hochwasser. Wasserschutzpolizei und DLRG hatte tagelang im eiskalten Wasser des Flusses nach dem Mädchen gesucht.

