Die Polizei will in BW und RLP verstÀrkt deine Geschwindigkeit checken. Welche Regionen betroffen sind, steht hier!

Neben Baden-WĂŒrttemberg und Rheinland-Pfalz gibt es in drei weiteren BundeslĂ€ndern in der ganzen Woche Geschwindigkeitskontrollen. Durch die Kontrollwoche will die Polizei Druck auf Raser machen und auf das Problem von zu schnellem Fahren aufmerksam machen:

Eine ĂŒberhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache bei VerkehrsunfĂ€llen mit PersonenschĂ€den.

Blitzermarathon 2024: Das sind die Fakten

Die Polizei beginnt am Montag mit der Speedweek - also vielen Kontrollen und Blitzern an den Straßen. Die Aktion endet am 21. April (Sonntag).

mit der Speedweek - also vielen Kontrollen und Blitzern an den Straßen. Die Aktion endet am (Sonntag). Der Höhepunkt der Aktion soll am Freitag sein. Dann soll es in vielen BundeslĂ€ndern die meisten Kontrollen geben.

der Aktion soll am Freitag sein. Dann soll es in vielen BundeslÀndern die meisten Kontrollen geben. Es machen aber nicht alle BundeslÀnder mit: In Berlin, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland und Sachsen soll es keine verstÀrkten Kontrollen geben.

Deutschland: Wo gibt es bei der Speedweek Kontrollen?

Das ist noch nicht safe, weil die Polizei das in der Regel vorher nicht sagt. Bei der Kontrollwoche im letzten Jahr standen die Blitzer aber auch in Seitenstraßen und Tempo-30-Zonen. Besonders betroffen sollen Gebiete mit GefĂ€hrdungslagen sein - dazu zĂ€hlen Pflegeheime, Schulen und Kitas.

💡: Welche Bußgelder drohen, wenn du zu schnell fĂ€hrst, kannst du hier checken.

