No Joke! BVB verpflichtet Jermain NISCHALKE

Schalke und Dortmund sind im Fußball krasse Rivalen. Deshalb feiern die BVB-Fans den neuen Spieler auf Social Media.

Die Dortmunder haben den 20-Jährigen für die zweite Mannschaft geholt. Die spielt in der dritten Liga. Nischalke wird für ein Jahr vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen - mit Kaufoption. Auf X/Twitter schrieb der BVB zur Neuverpflichtung nur: "Netter Name".

Netter Name. 🙂#Nischalke #BVBU23 pic.twitter.com/Ku4CfhYnZr

Nischalke wechselt zu Dortmund: So reagieren die Fans!

Auf Social Media feiern die BVB-Fans den Transfer komplett ab. Manche vermuten sogar eine fette PR-Aktion. Hier gibts ein paar Reaktionen:

"Noch nicht ein Spiel und schon Legende."

"Der sollte einen Vertrag auf Lebenszeit bekommen."

"Mit dem macht der BVB 100 Prozent Gewinn durch Trikotverkäufe."

"Königstransfer des Jahrtausends."

PR-Aktion - no way, sagt der sportliche Leiter der U23 von Borussia Dortmund. Der BVB beobachte Jermain schon eine Weile und sei von "seinen Qualitäten überzeugt".

BTW: Das sogenannte Revierderby gibts in dieser Saison wohl eher nicht, denn Dortmund spielt in der ersten Bundesliga und Schalke in Liga 2. Im DFB-Pokal wäre ein Duell zwischen dem BVB und S04 aber mit Losglück möglich.

Hier kannst du checken, warum der BVB und Schalke so heftige Rivalen sind. Leeroy spricht mit zwei Fans über die Vereine.