Stromausfall in Tesla-Werk: Linksextremisten bekennen sich zu Brandanschlag

Seit heute Morgen steht die Produktion bei Tesla in Grünheide still. Der Grund? Ein Feuer an einem Strommast.

Mittlerweile sei das Tesla-Werk evakuiert worden, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Der Elektrobauer rechnet damit, dass die Produktion länger stillsteht. Der brennende Strommast in der Nähe des Werks hat auch für weitere Stromausfälle in der Region nahe der Kleinstadt Erkner (Brandenburg) gesorgt. Das Feuer ist laut Polizei mittlerweile gelöscht. Stromausfall bei Tesla-Werk in Brandenburg: Was ist passiert? Dauer 0:56 min Stromausfall bei Tesla-Werk in Brandenburg: Was ist passiert? Brennender Strommast: Es war wohl ein Brandanschlag Die als linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" hat sich nach dem Feuer in einem Schreiben zu einen "Anschlag auf die Stromversorgung" bekannt. Die Gruppe sagte laut Deutscher Presse-Agentur (dpa), dass es ein Protest gegen den US-Autobauer war.

Zuvor hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von einem "perfiden Anschlag" auf die Strominfrastruktur gesprochen. Die Brandenburger Polizei geht gerade von Brandstiftung aus und ermittelt. Sie will außerdem checken, ob das Bekennerschreiben echt ist. Kritik an geplanter Erweiterung des Tesla-Werks Seit Donnerstag besetzen rund 80 bis 100 Umweltaktivisten einen Teil des Landeswaldes in Brandenburg. Den will das Unternehmen von Elon Musk im Falle einer Erweiterung des Werks abholzen. Es geht um über 100 Hektar Wald - das entspricht einer Fläche von rund 140 Fußballfeldern. Dagegen gibt es Protest - auch die Mehrheit der Grünheider will nicht, dass das Werk erweitert wird. Deshalb sind viele Grünheider gegen die Erweiterung: