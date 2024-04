Gendern: Unbekannte pranken CDU auf Google Maps

Unbekannte haben mehrere Einträge zur CDU bei Google Maps gegendert. Das dürfte der Partei gar nicht gefallen.

Wenn du das Suchwort "CDU" eingegeben hast, kam unter anderem das hier als Ergebnis: CDU-Bundesgeschäftsstelle*innen (Konrad-Adenauer-Haus), CDU-Parteizentrale in Berlin. Mittlerweile steht die Bezeichnung wieder ohne Genderstern da.

Guck an!Die @CDU_BW wird plötzlich progressiv! 😄 Und gendert freiwillig.#Gendern pic.twitter.com/tE68nNsq9K

Das ist wohl deutschlandweit der Fall pic.twitter.com/HjgNVcdtZq

So reagiert die CDU

Ein Sprecher der CDU sagte: "Wir bestätigen die Vorfälle und behalten uns rechtliche Schritte vor, die wir im Moment prüfen." Wer dahinter steckt ist unklar. Zum Sinn der Aktion gibt es gerade zwei Theorien:

Entweder ist es ein Aprilscherz, oder

eine Kritik an der ablehnenden Haltung von CDU und CSU zum Gendern.

Seit dem 1. April gilt in Bayern ein Genderverbot. In Schulen, Hochschulen und Behörden im Freistaat ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache von nun an ausdrücklich verboten.

