Fünf BL-Teams in der Champions League: SO könnte es klappen!

Bayer Leverkusen hat am Donnerstag in der Europa League gegen Aston Villa gewonnen. Good News für RB Leipzig und den BVB?

Die beiden Teams kämpfen aktuell in der Bundesliga um Platz vier - und damit um den Einzug in die Champions League. Doch aus vier könnten fünf werden:



Ab der kommenden Saison gehen nämlich 36 statt wie bislang 32 Teams an den Start.

Und zwei der vier Plätze bekommen die beiden Länder, die in der aktuellen Spielzeit im UEFA-Ranking am besten abschneiden.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit England

Weil Leverkusen in der Europa League gewonnen und Liverpool gleichzeitig verloren hat, zieht Deutschland (16.786 Punkte) in der Wertung an England (16.750) vorbei - und liegt aktuell auf Platz zwei. Spitzenreiter ist Italien (18.428).

Aber: Die Europa-Saison dauert noch ein bisschen. Es bleibt also spannend! 😱

Beim BVB lief es in der Champions League nicht so gut