Der Bundesfinanzminister hat gestern bei einem Festival in Hamburg eine Rede gehalten. Plötzlich hat es heftig gestunken.

In wenigen Minuten hatte sich der unangenehme Geruch am Mittwoch laut Deutscher Presse-Agentur in der großen Halle des Digital-Festivals OMR ausgebreitet. Die Ursache? Eine in der Halle versteckte Stinkbombe:

Sanitäter rückten an und kontrollierten die Stinkbombe, sagte eine Sprecherin des Festivals. Weil es sich um keine Buttersäure handelte, gab es Entwarnung.

Danach musste die komplette Halle gelüftet werden. Dort passen rund 7.000 Menschen rein.

rein. Lindner musste seine Rede nach Bild-Infos unterbrechen. Einige Zuschauer seien aufgesprungen und unruhig geworden.

Stinkbombe bei Lindner: Wer wars?

Das ist unklar. Ein Täter oder eine Täterin sei noch nicht ermittelt worden, sagte die Festival-Sprecherin. Weitere Infos gibt es bisher noch nicht.

Mehr WTF-News kannst du hier checken: