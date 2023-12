Comic Con: Fast 50.000 Besucher am Start!

Am Wochenende waren die Fans von Mangas, Animes, Comics, Cosplay und Games in Stuttgart unterwegs.

Die Besucher der Comic Con in Stuttgart waren komplett hyped. Schon im Vorverkauf sind 23.000 Karten verkauft worden, so der Sprecher der Messe Stuttgart. Lange bevor die Messe startete, standen die Fans am Samstag vor der Halle an. Am Samstag und Sonntag sollen insgesamt rund 48.000 Menschen da gewesen sein. Das sind deutlich mehr als die 32.000 letztes Jahr.

Comic Con in Stuttgart: Diese "Harry Potter"- und "Game of Thrones"-Stars waren da

James und Oliver Phelps waren da - die Weasley-Zwillinge Fred und George aus "Harry Potter".

Auch mit dabei: Vladimir Furdik, der Nachtkönig aus "Game of Thrones".

Zum ersten Mal war eine "Star-Wars"-Area aufgebaut und eine 18+-Area für NSFW-Artprints.

25 Spielstationen auf 500 Quadratmeter verteilt.

500 Aussteller präsentierten ihre Produkte.

Hier gibt's einen kleinen Einblick:

