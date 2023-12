2023: Keiner hat mehr Tore geschossen als ER

Cristiano Ronaldo hat am Samstagabend seinen 54. Treffer im Kalenderjahr erzielt. Was CR7 dazu sagt, erfährst du hier.

Nach dem 4:1-Sieg seines Teams Al-Nassr gegen Al-Taawon in der Saudi Professional League, meldete sich Ronaldo bei Insta. CR7 hatte in dem Match das letzte Tor geschossen und damit seinen ersten Platz in der Rangliste der Top-Torschützen des Jahres gefestigt.

Auf Insta bedankte er sich bei seinem Team für den Support. Außerdem hat der 38-Jährige "54 - I'll say when it's finished" geschrieben.

Mbappé und Kane hinter Ronaldo

In der Rangliste der Fußballer mit den meisten Toren im Jahr 2023 teilen sich Kylian Mbappé und Haryy Kane den zweiten Platz mit jeweils 52 Toren. Dahinter kommt Erling Haaland mit 50 Buden.

