Das AUS für CR7: Ist in einem Jahr schon Schluss?

Spoilert Ronaldos Freundin in diesem Video sein Karriere-Ende? Sogar ein genauer Zeitraum wird genannt.

In dem Clip wird Georgina Rodriguez bei der Paris Fashion Week in einem Gespräch darauf angesprochen, wie lange Cristiano Ronaldo noch spielen möchte. Ihre Aussage: "In einem Jahr ist Schluss! Vielleicht zwei, ich weiß es nicht genau."

🔴🔴🔴 GEORGINA RODRIGUEZ ANNONCE LA FIN DE CARRIÈRE DE CRISTIANO RONALDO AU DÉFILÉ D'HIER :« Cristiano un an, après c'est fini. Peut-être deux, je ne sais pas. » pic.twitter.com/Y8cTus4xSx

Ronaldo bei Al-Nassr noch bis 2027?

Verschiedene Medien hatten letztes Jahr noch berichtet, dass er seinen Vertrag in der Saudi Professional League noch bis 2027 verlängern möchte und dann erst aufhört. Er wolle unbedingt noch mit seinem Land Portugal an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada teilnehmen. Ob er seine Pläne jetzt geändert hat und er früher aufhört, ist aber von ihm selbst nie kommentiert worden.

