Start von "Deadpool 3" gestrichen!

Eigentlich sollte der dritte Teil vom Marvel-Film Anfang Mai 2024 starten. Jetzt gibt es Issues.

Durch den Streik in Hollywood ist der Film erst zur Häfte fertig. Ein Release im Mai wäre deswegen zu knapp. Marvel könnte stattdessen den eigentlich für Juli geplanten Start von "Captain America: Brave New World" in den Mai vorziehen. Darüber berichtet "Deadline“. Safe ist aber noch nix.

Taylor Swift im Deadpool-Cast?

Aktuell gibt es Gerüchte, dass Jennifer Garner als Elektra im Film auftauchen wird, nachdem sie 2005 im "Daredevil"-Spin-Off zu sehen war. Es gibt auch immer mehr Spekulationen, dass Taylor Swift in "Deadpool 3" auftreten könnte.