Deshalb gibts Kritik am "Desert Eyes"-Makeup-Trend

Auf TikTok schminken gerade viele den Trend nach. Die Kritik: Kulturelle Aneignung und wenig Respekt für muslimische Realitäten.

Der "Desert Eyes"-Trend ist auf TikTok ein Makeup-Trend von vielen. Er ist von arabischem Makeup und "Dune 2" mit Zendaya inspiriert - daher auch der Name. Viele Userinnen, darunter Leute mit unterschiedlichen Backgrounds, feiern den Look und schminken ihn nach:

"Desert Eyes" - und was ist das Problem?

Einige Userinnen auf TikTok kritisieren, dass auch weiße Frauen sich am Ende der Videos eine Art Hijab aufsetzen. Sie finden: Das ist kulturelle Aneignung. Das ist insbesondere bei Influencerinnen der Fall, bei denen keine Verbindung zum Islam erkennbar ist und die plötzlich Hijabs oder andere Formen der religiösen Kopfbedeckung tragen. Eine Userin wünscht sich gerade von diesen Frauen mehr Bewusstsein für muslimische Realitäten - und Statements dazu, was gerade in Middle East passiert:

Sie nennt die Situation in Gaza als Beispiel. Mehr dazu erfährst du hier:

Das ist nicht der einzige problematische Trend auf TikTok: