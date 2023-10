Junge deutsche Frau offenbar von Hamas getötet

"Meine Engelsschwester ist im Himmel", schrieb die Schwester der toten Caro am Montagabend auf Insta. Was ist passiert?

Die 22-jährige Berlinerin war zu Besuch in Israel. Eigentlich hätte sie am Tag des Hamas-Angriffs nach Hause fliegen sollen, so die "WELT". Stattdessen verlor sie ihr Leben. Ihr britischer Freund wurde auch bei der Attacke in der Nähe des Gazastreifens getötet. Die Informationen der "WELT" decken sich mit anderen Medien, wie beispielsweise der "Times of Israel". Eine offizielle Bestätigung des Auswärtigen Amtes steht noch aus.

Hier kannst du den emotionalen Post von Caros Schwester sehen:

Deutsche von Hamas getötet: Letzte Nachricht an ihre Mutter

Laut der "WELT"-Korrespondentin Christine Kensche schrieb die 22-Jährige ihrer Mutter während des Angriffs noch eine Nachricht. Darin erklärte Caro, dass sie und ihr Freund in einen Bunker fliehen müssten und sie ihren Rückflug verpassen würden. Dann dankte sie ihrer Mutter für alles und sagte ihr, dass sie sie liebt.

Eine 22-jährige deutsche Touristin wurde von der Hamas getötet. In ihrer letzten Nachricht an ihre Mutter schrieb sie: „Ich habe dich lieb und danke dir für alles.“ Ich habe mit der Mutter gesprochen 1/ @welt pic.twitter.com/yNhvcZUyg3

