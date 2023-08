Wie viel Cash gibst du für Games aus? 💰

Gamer in Deutschland geben mehr Geld für Video- oder Computerspiele aus. Eine Gruppe liegt deutlich vorne.

Das hat der Digitalverband Bitkom herausgefunden. Dazu wurden in ganz Deutschland Gamer ab 16 Jahren befragt:

Die Spieler haben angegeben, dass sie im Schnitt pro Monat 26 Euro für Spiele, Abos und In-Game-Käufe ausgeben.

für Spiele, Abos und In-Game-Käufe ausgeben. Im letzten Jahr waren es noch 23 Euro pro Monat.

pro Monat. Die meiste Kohle für Games geben junge Menschen aus: Die 16- bis 29-Jährigen schätzen ihre Ausgaben im Schnitt auf 30 Euro pro Monat.

Deutschland: Mehr Geld für In-Game-Käufe!

Außerdem steigt laut Bitkom die Bereitschaft, Kohle für In-Game-Käufe auszugeben. Rund die Hälfte der befragten Gamer hat gesagt, dass sie dafür Geld ausgeben. Im letzten Jahr waren es noch 37 Prozent. Durch In-Game-Käufe kann man sich Rüstungen, Münzen und andere Objekte kaufen und kommt im Spiel schneller voran.

Btw: Bitkom hat über 1.100 Menschen befragt. Unter ihnen waren 618 Spieler und Spielerinnen.

Der Digitalverband hat die Umfrage pünktlich zum Start der Gamescom in Köln rausgehauen. Hier kannst du checken, was in der Opening Night los war:

