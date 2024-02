Disney+: Verbot von Account-Sharing beginnt bald

Disney will nicht mehr, dass mehrere User den gleichen Account nutzen. Ab wann das Verbot kommt, erfährst du hier.

Der Streamingdienst will das Account-Sharing ab Sommer verbieten. Dann kannst du dir Disney+ nur noch teilen, wenn du zusammen wohnst. Wer seinen Account bisher gemeinsam mit Freunden oder Familie genutzt hat, die nicht am selben Ort leben, kann das also dann nicht mehr machen.

Wie bei Netflix: Disney stoppt Passwort-Teilen

Disney+ orientiert sich damit an Konkurrent Netflix. Dort wurde das Account-Sharing schon im letzten Jahr verboten. Wie genau die neuen Regeln bei Disney+ kontrolliert werden sollen und ob es dann ähnlich wie bei Netflix neue Abo-Modelle für mehrere Haushalte geben wird, wurde noch nicht gesagt.

Disney+-Betrug per Mail: Hier solltest du vorsichtig sein

Warum verbietet Disney das Account-Sharing?

Schon seit Längerem ist klar, dass der Streamingdienst Verluste macht. Mit dem Account-Sharing-Verbot will Disney das ändern. Bei Netflix hat das auch geklappt. Seitdem es die neuen Regeln gibt, sind dort mehr Abonnenten dazugekommen und Netflix verdient mehr Geld.

