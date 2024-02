BVB vs. PSV Eindhoven: Deshalb war Mats Hummels richtig pissed 😡

Dortmund hat im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League 1:1 gespielt. Eine Schiri-Entscheidung sorgte f├╝r Diskussionen.

Mats Hummels konnte es auf dem Platz nicht fassen: Nach einem Tackling des BVB-Innenverteidigers entschied Referee Sr─Ĺan Jovanovi─ç in der 54. Spielminute auf Elfmeter f├╝r den PSV Eindhoven. Der Strafsto├č f├╝hrte zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Spiel war Hummels richtig angefressen. Im Interview auf Prime Video hat der 35-J├Ąhrige gesagt, dass das niemals ein Elfer war und er bei der Gr├Ątsche gegen Malik Tillman klar den Ball gespielt hat.

Das ist der zweite l├Ącherliche Elfmeter, den wir kassiert haben in der Champions League nach Paris, ich verstehe die Schiedsrichter nicht.

Den Elfmeter und die Highlights von Dortmund vs. Eindhoven kannst du dir hier anschauen.

Elfmeter, ja oder nein? Das sagen die Experten

Ex- Schiri Wolfang Stark hat den Unparteiischen nach dem Spiel in Schutz genommen und gesagt, dass man den Elfmeter geben konnte. "Mats Hummels spielt mit dem langen Bein zuerst den Ball, geht mit dem Tackling hohes Risiko und trifft ihn mit dem Nachziehbein", so Stark.

Auch der ehemalige Bundesliga-Schiri Manuel Gr├Ąfe ├Ąu├čerte sich auf X zu dem Strafsto├č. F├╝r ihn war es eine Fehlentscheidung:

#UCL #PSVBVB Elfer??­čś│­čś│­čś│Hummels spielt klar den Ball zuerst, rutscht auch nicht unkontrolliert danach rein- normaler Kontakt nach dem Ballspielen. Eine FarceÔÇŽ und noch dazu auf CL-League NiveauÔÇŽ #VAR was..?­čÖł pic.twitter.com/lJ8qHFIRIQ

Elfmeter hin oder her. Der BVB will sich jetzt voll aufs Achtelfinal-R├╝ckspiel am 13. M├Ąrz in Dortmund konzentrieren und das Champions-League-Viertelfinale erreichen.

