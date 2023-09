Drake schenkt Fan 50k 💸

Bei einem Konzert ist Drizzy das Plakat von einem Besucher aufgefallen. Danach gab es Cash.

"Im Leben geht es darum, dass man nie weiß, was andere Menschen durchmachen“. Mit den Worten zeigte Drake bei einem Konzert in Vegas seine emotionale Seite.

Was war passiert?

Drake bemerkte das Schild eines Konzertbesuchers. Auf dem Plakat stand, dass der Mann das Geld, das für den Kauf von Möbeln gedacht war, für zwei Konzertkarten ausgegeben hat. Danach sagte Drake ganz spontan, dass der Fan am Ende der Show 50.000 Dollar bekommen sollte. Wie die Übergabe genau abgelaufen ist, weiß man nicht.

Wann kommt ein neues Album?

Die Fans warten schon sehnsüchtig auf Drakes neues Album "For All The Dogs". Während seiner Vegas-Show versicherte er dem Publikum, dass sein nächstes Projekt in voller Länge "sehr bald" erscheinen wird. Wegen seiner Insta-Story vermuten Fans, dass es am 22.09. rauskommt. Warum? Auf einem Bild sind die Zahlen 2 und 9 in seinen Haaren zu sehen.

50k, Peanuts für Drake: