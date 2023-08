mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In drei Regionen in Baden-Württemberg kommst du ab heute kostenlos in viele Schlösser und billiger ins Schwimmbad.

Die Voraussetzung hierfür ist die Ehrenamtskarte. Diese wird in diesen vier Regionen in Baden-Württemberg erst mal getestet: Kreis Calw

Ostalbkreis

Stadt Ulm

Stadt Freiburg (soll erst irgendwann im August, spätestens Mitte September losgehen) Ehrenamtskarte: So kriegst du Rabatte Die Ehrenamtskarte musst du online beantragen. Und zwar in dem Ort, in dem du ehrenamtlich tätig warst. Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk (THW) dabei ist oder einen Freiwilligendienst macht, kriegt die Ehrenamtskarte.

Alle anderen müssen dafür mindestens: Du musst im letzten Jahr 200 Stunden ehrenamtlich gearbeitet haben oder

in kürzerer Zeit 100 Stunden an einem Projekt ehrenamtlich mitgearbeitet haben. Diese Rabatte kriegst du mit der Ehrenamtskarte In mehreren Museen und Schlössern in Baden-Württemberg erhältst du einen freien Eintritt. Im Theater gibt es Rabatt. In einigen Kreisen kannst du günstiger ins Schwimmbad. Hier findest du die allgemeinen Infos für die Museen, Schlösser und Theater. Bisher gibt es nur mehr Infos zum Ostalbkreis - die findest du hier. Auch der Bundespräsident ehrt junge Menschen, die freiwillig mithelfen: Good News Rheinland-Pfalz jubelt! Bundespräsident Steinmeier hat heute insgesamt 15 Menschen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. 9:00 Uhr DASDING DASDING