Unlucky: Wegen kaputtem Reißverschluss WM-Quali verpasst

Es sollte wohl einfach nicht sein. Beim Eisschnelllaufen konnte Hendrik Dombek seinen Anzug nicht schließen.

Es gab wohl ein Materialproblem am Rennanzug des Eisschnellläufers Hendrik Dombek. Deshalb konnte er mit seinem Team beim Weltcup in Salt Lake City nicht an den Start gehen. Es war die letzte Chance für die Gruppe, um sich für die Einzelstrecken-WM zu qualifizieren.

Reparieren hat nicht funktioniert

Dombek und sein Team haben zwar versucht, den Reißverschluss zu reparieren, doch das hat nicht geklappt. Der Anzug ließ sich einfach nicht schließen. Das Problem daran: Die Gruppe wäre disqualifiziert worden, wenn er mit einem offenen Anzug gelaufen wäre.

