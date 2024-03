Zum Greifen nah: Der EM-Pokal ist in deiner Stadt!

In rund 80 Tagen startet die Fußball-EM in Deutschland. Der Pokal ist aber schon da und geht jetzt auf Tour.

Von Freitagnachmittag bis Sonntag ist die silberne Trophäe in Stuttgart. Hier kannst dir den Pokal anschauen gehen:

Am Freitag ab 15:30 Uhr auf dem Schlossplatz .

. Am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr in den Königsbau Passagen.

in den Königsbau Passagen. Am Sonntag ab 14:30 Uhr beim Heimspiel der Sportvereinigung Canstatt.

"Trophy-Tour" startet in Stuttgart Dauer 0:56 min Es sind noch etwas weniger als drei Monate bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Heute beginnt die "Trophy-Tour" durch alle zehn Spielorte.

Wer mag, kann Fotos mit dem Pokal machen. Anfassen darf man ihn aber nicht. Bis Mitte Mai ist der Pokal in ganz Deutschland unterwegs und wird in allen zehn Host Citys gezeigt. Diese Stopps sind noch geplant:

2. + 3. April: Frankfurt

5. + 6. April: Köln

9. +10. April: Düsseldorf

13. + 14. April: Dortmund

16. + 17. April: Gelsenkirchen

24. + 25. April: Berlin

6. + 7. Mai: Leipzig

10. + 11. Mai: Hamburg

13. + 14. Mai: München

EM in Deutschland: Bald gehts los!

Die EM geht dann am 14. Juni los. Das Auftaktspiel findet in München statt. Es spielt Deutschland gegen Schottland. Am 19. Juni ist das DFB-Team dann in Stuttgart. Im zweiten Gruppenspiel gehts gegen Ungarn.

Gerade gibt es viel Aufregung um die Trikots der Nationalmannschaft: