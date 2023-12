Fan-Schock: Warum trendet "Eminem tot"?

Eminem soll am 10. Dezember 2023 gestorben sein. Diese Fake-News ist nicht die erste über Eminems Tod.

Entwarnung für alle Fans: Eminem geht es gut. Gerüchte über den Tod des legendären Rappers sind plötzlich entstanden, als die Google-Suche ein falsches Sterbedatum ausgespuckt hat. Er sei am 10. Dezember 2023 in Madison in den USA verstorben. Wie es dazu kam? Die Wikipedia-Seite von Eminem wurde von jemandem um das falsche Todesdatum erweitert. Das hat sich dann schnell im Netz verteilt.

Eminem schon häufiger "gestorben"

Dieser Vorfall ist nicht der erste. Eine Verschwörungstheorie aus 2006 besagt, dass der aktuelle Eminem ein Klon ist. Das hat im Laufe der Jahre immer wieder zu falschen Todesgerüchten geführt. Frühere Gerüchte gab es, nachdem eine "R.I.P Eminem"-Facebook-Seite fast eine Million Likes bekommen hat. Selbst zu Wort gemeldet hat sich Eminem dazu nie.

So fällst du nicht auf Fake-News rein: