Heftiges Erdbeben erschüttert Westen Frankreichs: Was ist passiert?

Es war eins der stärksten Erdbeben ever in Frankreich. In einigen Orten fiel der Strom aus. Auch das Nachbeben war heftig.

Das Epizentrum lag zwischen dem Küstenort La Rochelle und Niort im Westen Frankreichs. Das erste Beben am Freitagabend hatte laut französischem Erdbebenbüro eine Stärke von 5,3, ein Nachbeben am Samstagmorgen kam auf eine Stärke von 5,1. Zur Einordnung: Die schlimmen Beben in der Türkei und Syrien im Februar mit über 50.000 Toten wurden mit 7,6 und 7,7 gemessen. Frankreich: "Eins der stärksten Beben auf dem Festland" Der französische Umweltminister Christophe Béchu sprach von "einem der stärksten Beben, die auf dem Festland registriert wurden". Er hat auch eine Karte des betroffenen Gebiets gepostet. L’Ouest de la France a été frappé par un séisme puissant, dont l'évaluation est en cours mais estimée à environ 5,8 sur l'échelle de Richter.Jusqu'à présent, un blessé léger a été pris en charge par les secours et de nombreux cas de chutes de pierres et de fissures ont été… pic.twitter.com/4TWWTLxYpa Erdbeben in Frankreich bleibt ohne schlimme Folgen Nach Angaben von Behörden wurde nur ein Mensch leicht verletzt. Auch Berichte über schwere Schäden gab es bisher nicht. In einigen Orten ist aber der Strom ausgefallen. Hier kannst du checken, wie es zu Erdbeben kommt und wo es besonders häufig welche gibt. Manche Länder sind richtig oft betroffen: