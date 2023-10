Bisher kann man kaum vorhersagen, wann es Erdbeben geben wird. Eine neue Künstliche Intelligenz könnte das ändern.

Die Technologie soll Erbeben schon eine Woche im Voraus vorhersagen und dabei in 70 Prozent der Fälle richtig liegen. In China hat es schon geklappt: Die KI wurde sieben Monate lang getestet und sah in einer Region 14 Erdbeben korrekt voraus. Entwickelt wurde sie an der University of Austin in Texas.

Die Erkennungs-Technologie für Erdbeben wird noch verbessert

Bisher war es total schwierig Erdbeben vorherzusagen. Das führt immer wieder zu Katastrophen wie zuletzt in Marokko oder Afghanistan, bei denen die Menschen von den Erdbeben überrascht wurden. Die neue Technologie könnte das ändern. Einen Haken gibt es: Wo genau das Erdbeben auftreten wird, kann die KI nur auf 300 Kilometer genau sagen. Die Forscher wollen die Technologie aber weiter verbessern.

