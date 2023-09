TikTok muss 345 Millionen Euro Strafe zahlen!

Wegen Datenschutz-Problemen wurde TikTok von der EU bestraft. Dabei geht es besonders um Minderjährige.

Das Problem: 2020 war es möglich, dass 13- bis 17-Jährige Videos hochladen, die direkt alle sehen konnten. Außerdem war TikTok so eingestellt, dass jeder diese Videos kommentieren konnte. Die App soll sich außerdem in den nächsten drei Monaten an die Datenschutz-Richtlinien der EU anpassen. Sonst droht eine noch höhere Strafe.

Das sagt TikTok zu der Millionen-Strafe

Das chinesische Unternehmen sagt, dass die Datenschutz-Probleme bei Minderjährigen schon lange gefixt wurden. Konten von unter 16-Jährigen sollen demnach standardmäßig auf privat gesetzt worden sein.

Mehr News zum Thema Social Media: