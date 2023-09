Neue Expresszüge von Trier nach Köln geplant

Richtigen Fernverkehr gibt es in Trier schon länger nicht. Das wird sich bald ändern. Alles über die neue Linie - hier.

Dreimal am Tag kannst du bald umsteigefrei mit einem Expresszug nach Köln fahren. Dieser Zug wird nach Trier nur noch in Wittlich und Koblenz halten und sonst durchfahren. Irgendwann soll er auch nach Düsseldorf verlängert werden. Bisher halten selbst die schnellsten Züge in Richtung NRW deutlich öfter. Die neue Zeitersparnis: Gut 15 Minuten. Bedanken kann man sich hier aber nicht bei der Deutschen Bahn.

Luxemburg bringt neues Projekt an den Start

Angestoßen hat das Projekt der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch. Die Züge werden in Luxemburg starten und enden, deswegen fahren auch luxemburgische Züge auf der Strecke. Es sind zwar mehrere Projektpartner am Start, aber ohne Luxemburg hätte es die neuen Expresszüge vielleicht nie gegeben.