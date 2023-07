In Italien sollen die Temperaturen auf bis zu 48 Grad steigen. In Griechenland wurde die antike "Akropolis" gesperrt.

Auf den italienischen Inseln Sizilien und Sardinien könnten die Temperaturen auf 48 Grad steigen. Das ist die höchste in Europa jemals gemessene Temperatur, wie die Europäische Weltraumagentur ESA berichtet.

Griechenland: Das wird gegen die Hitze getan

Am Donnerstag war das Rote Kreuz mit 30.000 Wasserflaschen an der Sehenswürdigkeit Akropolis am Start, um Touris mit Hitzeschlag zu versorgen. Am Freitag ist die antike Stadtfestung von 12 bis 17 Uhr für Besucher und Arbeiter geschlossen. Auch am Samstag wird das wahrscheinlich so sein. So sieht sie aus:

Hitzehoch "Cerberus" ist schuld

Grund für die hohen Temperaturen ist das Hoch "Cerberus". Die ESA warnt, dass die Hitzewelle neben Italien, Spanien und Frankreich auch Deutschland und Polen erfassen werde.

Auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erwartet uns extremes Wetter:

Mehr News: