FC Bayern und Tuchel: Alles Aus im Sommer!

Der FC Bayern München hat bestätigt, dass er und Trainer Thomas Tuchel ab dem Saisonende getrennte Wege gehen.

Das haben die beiden in einem einvernehmlichen Gespräch beschlossen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Zuvor hatten "BILD" und "Sky" berichtet, dass die Trennung in den letzten Tagen beschlossen wurde. Wer die Nachfolge von Thomas Tuchel übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

FC Bayern: Mehrere Niederlagen hintereinander

Tuchel ist erst seit März 2023 beim Bundesliga-Rekordmeister. Sein Vertrag geht eigentlich bis zum 30. Juni 2025. Bayern kassierte jedoch zuletzt drei Niederlagen nacheinander.

Die aktuelle Saison könnte die erste seit 2011/12 ohne Titel für den FC Bayern München werden.

Im Pokal schieden sie aus und ob sie es ins Viertelfinale der Champions League schaffen, ist auch noch nicht klar.

In der Saison 2022/23 unter Tuchel schieden sie im DFB-Pokal und in der Champions League aus.

