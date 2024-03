Weltmeister Max Verstappen hat das erste Saisonrennen in Bahrain easy gewonnen. Bricht er die nächsten Rekorde?

Der Red-Bull-Pilot war am Samstag von der Pole Position gestartet und kam am Ende mit einem Vorsprung von über 22 Sekunden ins Ziel. Außerdem sicherte er sich den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Den zweiten Platz holte sich Verstappens Teamkollege Sergio Perez - und machte den Red-Bull-Doppelsieg perfekt. Auf dem dritten Platz landete Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Es lief noch besser als erwartet. Wir hatten keine Probleme. Einfach ein großartiger Start ins Jahr.

Verstappen fährt in eigener Liga Dauer 0:30 min Verstappen fährt in eigener Liga

Nice to know 💡: Saisonübergreifend war es für den dreifachen Formel-1-Weltmeister bereits der achte Sieg in Folge. Der Rekord liegt bei zehn Siegen nacheinander - den hatte Verstappen in der letzten Saison selbst aufgestellt.

Warum war das Rennen in Bahrain am Samstag? Das liegt am islamischen Fastenmonat Ramadan. Auch nächste Woche in Saudi-Arabien ist das Rennen deshalb bereits am Samstag und nicht wie normalerweise am Sonntag.

Mega Stress um Red-Bull-Teamchef Horner

Vor dem Start der neuen Formel-1-Saison gab es heftige Aufregung um Red-Bull-Chef Christian Horner. Eine Mitarbeiterin hatte ihm "unangemessenes Verhalten" vorgeworfen. Um was es genau geht, ist bisher nicht bekannt. Horner selbst hat aber gesagt, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Red Bull sagt: Nach einer unabhängigen Untersuchung bleibt Horner Teamchef.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist in Bahrain auf dem siebten Platz gelandet. Bald fährt er für Ferrari: