Frittierte Zahnstocher?! Neuer Food-Trend in Südkorea

Auf TikTok frittieren Leute ihre Zahnstocher - und essen sie dann. 🤯 Das Ernährungsministerium sagt: Nicht machen!

Zahnstocher ja - aber nicht die aus Holz: In Südkorea bestehen sie aus Speisestärke und Lebensmittelfarbe. Auf TikTok trenden Videos, in denen die Zahnstocher in heißes Fett geschmissen und dann gegessen werden - teilweise mit Gewürzen oder Dip.

Frittierte Zahnstocher: Ernährungsministerium warnt vor Verzehr

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind die Dinger zwar umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Essen sollte man sie trotzdem nicht. Der Grund? Die Zahnstocher sind keine Lebensmittel und werden daher auch nicht als solche geprüft. Man sollte also lieber die Finger davon lassen.

#녹말이쑤시개 먹는 제품이 아닙니다! ❌녹말이쑤시개는 #위생용품 입니다!위생용품은 성분·제조방법·용도에 대한 기준·규격에 따라 안전성이 관리되고 있으나 #식품으로서 안전성은 검증된 바 없습니다. #섭취하지마세요! ❌ pic.twitter.com/OPNMDc1ofq

