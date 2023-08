Gamescom 2023: DAS wird es dieses Jahr nicht geben!

Die Gamescom 2023 startet bald - mit einer Änderung. Was sonst noch so auf der Messe geht, erfährst du hier.

Videos von Monte, der über das Gelände läuft mit einer riesen Menschenmasse, wird es dieses Mal nicht geben. Das hatte er bereits in einem Stream angekündigt. Der Grund: Zu hohes Sicherheitsrisiko. Er ist dieses Jahr wieder auf der Gamescom, hat aber einen festen Slot auf der Social Area Bühne in Halle 1. Laut dem offiziellen Plan der Gamescom wird er dort am Donnerstag einmal von 11 bis 14 Uhr und nochmal von 16:30 bis 19:30 Uhr sein.

Diese Streamer sind auf der Gamescom 2023

Von Freitag bis Sonntag sind dann jeweils unterschiedliche Streamer und YouTuber in Halle 1. Unter anderem stehen Sterzik, Mahluna, Tanzverbot, Adam (SkylineTVlive) und Otto Bulletproof im Programm. Es gibt aber auch Gamer, die an Ständen oder Präsentationen am Start sein werden - zum Beispiel Gronkh und Jasmin Gnu. Knossi, Trymacs, Papaplatte und Co. sind raus, weil gerade die dritte Staffel von "7 vs. Wild" gedreht wird.

Gamescom 2023: Alle Infos zur Gaming-Messe in Köln

Die Gamescom findet dieses Jahr vom 23. bis 27. August in Köln statt. Neben den ganzen Streamern sind natürlich auch viele Publisher und große Gaming-Marken da: Aerosoft, Lego, Microsoft, Sega oder auch Nintendo. Wenn du nicht vor Ort bist, aber nichts verpassen willst, gibt's einige Online-Angebote - darunter ein Livestream zur Opening Night. Dort wurden vor dem Start der Gamescom neue Trailer zu kommenden Spielen präsentiert.