Mit Eli, HandOfBlood und HoneyPuu: Hier gibts eine riesige LAN-Party

Auf dem Kölner Messegelände kannst du am Wochenende durchzocken. Günstig ist der Spaß allerdings nicht.

Gezockt wird vom 15. bis 17. März, es werden rund 1.200 Gamer erwartet. Auf der LAN-Party soll es auch E-Sport-Turniere mit Preisgeld geben in Games wie Counter Strike, League of Legends und Rocket League. Auch EliasN97, HandOfBlood, HoneyPuu und weitere große Creator werden am Start sein.

Die Gamescom LAN spricht von einem "einzigartigen Konzept". Große LAN-Partys gibt es beispielsweise auch bei der CAGGTUS Leipzig oder der DreamHack in Hannover.

Gamescom LAN: Das kosten die Tickets

Die Tickets gehen ab 129 Euro los und werden entweder über die Communitys der Creator oder direkt vom Veranstalter vergeben. Deinen Rechner musst du aber selbst mitbringen, gestellt werden Tisch und Stuhl sowie Strom und Internetzugang. Wer sich ein VIP-Ticket besorgt hat, kriegt dazu noch einen PC gestellt, muss dafür aber auch 220 Euro zahlen.