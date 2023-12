Fünf Jahre Gehalt - ohne zu arbeiten! 🤯

Ein Beamter soll jahrelang Gehalt abgestaubt haben, ohne einen Tag dafür gearbeitet zu haben. SO kam er damit durch.

Der Mann hatte eine leitende Rolle bei der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Eigentlich soll er für Aufgaben im Bereich Bau und Planung zuständig gewesen sein. Fünf Jahre war er im Home Office - hat dort aber nix gearbeitet. Das Geld kam trotzdem weiter aufs Konto. Der Schaden: Mindestens 350.000 Euro.

Wie kann man fünf Jahre Cash bekommen ohne zu arbeiten?

Schuld könnte tatsächlich der zuständige Bürgermeister Bernd Brato sein. Zumindest drohen eher ihm Konsequenzen - und eben nicht dem Mitarbeiter um den es geht. Der Bürgermeister könnte für den finanziellen Schaden verantwortlich gemacht werden. Er hatte dem Mitarbeiter die Position geschaffen, dann aber offenbar nicht mehr nachgehakt, was eigentlich erledigt wird.

