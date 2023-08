Stell dir vor, du verlässt deine Wohnung und siehst plötzlich einen schwarzen Skorpion - wie reagierst du?

No Joke - das ist am Samstagabend einem 37-Jährigen in Göppingen passiert. Er hat das giftige Tier im Hausflur entdeckt. Laut Polizei blieb er cool und fing den drei Zentimeter großen Skorpion ein.

Die Polizei denkt, dass das Tier von den Kanarischen Inseln kommt. Hausbewohner, die dort im Urlaub waren, könnten es aus Versehen mitgebracht haben - zum Beispiel in einem Koffer.

Giftiger Skorpion in Göppingen: Wie gefährlich sind die Tiere?

Auf der Welt gibt es über 2.000 Skorpionarten. Für den Menschen ist das Gift selten tödlich. Nur rund ein Dutzend der Arten können uns wirklich gefährlich werden, wenn wir vom Stachel erwischt werden. Um was für eine Art es sich in Göppingen gehandelt hat, ist nicht klar. Der Skorpion wurde an einen Tierpark übergeben.

Zwei Tiere haben in Texas eine Frau angegriffen. Mehr zu der wilden Story findest du hier: