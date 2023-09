Schüsse in der Innenstadt: Was war in Göppingen los?!

mit Whatsapp teilen

Mehrere Menschen sind am Samstagabend in der Göppinger City in Streit geraten. Die Polizei hatte richtig viel zu tun.

Im Verlauf des Streits soll ein 33-Jähriger mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Das hat die Polizei am Sonntag gesagt. Die Beamten konnten den Mann in Gewahrsam nehmen. Eine 25-Jährige versuchte den 33-Jährigen zu befreien - sie wurde überwältigt. Warum der Mann geschossen hat und was genau passiert ist, will die Polizei jetzt herausfinden. Schüsse in Göppingen: Einsatz sorgt für krasses Interesse! Rund 150 junge Menschen haben den Einsatz laut Polizei gefilmt und kommentiert. Die Stimmung sei aggressiv und aufgeheizt gewesen. Deshalb forderten die Beamten mehrere Streifenwagen als Support an. Die Polizei erteilte für die Schaulustigen und die am Streit Beteiligten mehrere Anzeigen und Platzverweise. Verletzte gab es nicht.